Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un AB'ye üyelik süreci

SOFYA (AA) - Bulgaristan hükümeti, komşusu Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un Avrupa Birliği'ne (AB) birlikte kabul edilmesine ilişkin destek kararını onayladı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekatedina Zaharieva, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov ile hükümet oturumunun ardından düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un AB'ye birlikte kabul edilmesine ilişkin destek kararının onaylandığını belirtti.

Bakan Zaharieva, "Kuzey Makedonya ve Arnavutluk, AB'ye birlikte kabul edilmeli, aksi durum bölgede istikrarsızlığa sebebiyet verebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Zaharieva, ülkesinin komşu Kuzey Makedonya'ya üyelik desteğinin "koşulsuz" olmadığına dikkati çekerek, "Kuzey Makedonya'nın AB'ye üyelik müzakerelerine başlaması için desteğimiz bu ülke ile imzalanan İyi Komşuluk Anlaşması'nın harfiyen uygulama şartına bağlı." ifadesini kullandı.

Bulgaristan'ın, Kuzey Makedonya'nın AB ile 35 müzakere faslının tümü ile ilgili gelişmeleri titizlikle takip edeceğinin altını çizen Zaharieva, "Uzun yıllar sonra bir zamanlar Kuzey Makedonya'nın fiilen AB üyeliğine katılımı konusunda karar alma aşamasına gelinirse Bulgaristan, bu fasıllarla ilgili ancak tüm kriterlerin yerine getirildiği taktirde onay verecektir." diye konuştu.

Aşırı milliyetçi Başbakan Yardımcısı Krasimir Karakaçanov da "Sarı kart alan Makedonya, AB yolunda yoluna devam ediyor. Kırmızı kart ise Bulgaristan'ın elinde. Tarih konusunda asla taviz olmaz." şeklinde konuştu.

Bulgaristan ile o dönemdeki Makedonya arasında Dostluk, İyi Komşuluk ve İşbirliği Anlaşması'nın müzakereleri 1992'de başlamış ancak anlaşma 2017'de imzalanmıştı. İki ülke arasında ortak tarih, dil ayrımı ve daha birçok konuda sorunları ele alan karma komisyonlar görüşmelerinde sınırlı ilerleme sağlayabiliyor.