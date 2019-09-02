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Kuzey Makedonya'da "Türk Lirası'na Güveniyoruz" kampanyası

- Başkent Üsküp'teki Uluslararası Balkan Üniversitesince yürütülen kampanya kapsamında yeni ve mevcut öğrenciler öğrenim ücretlerini Türk Lirası ile ödeyebilecek

Genel 02.09.2019, 13:11
Kuzey Makedonya'da
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ÜSKÜP (AA) - Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te faaliyet gösteren Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) geçen yıl başlattığı "Türk Lirası'na Güveniyoruz" kampanyasını bu yıl da sürdürdü.

Üniversiteden yapılan açıklamada, "Güçlü bir Türkiye için güçlü bir para birimine sahip olması gerekliliğine inanıyor, bu yıl da Türkiye Devleti'nin ve halkının yanında yer aldığımızı göstermek için 'Türk Lirası'na Güveniyoruz' kampanyamıza devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kampanya kapsamında üniversitenin yeni ve mevcut öğrencilerinin, öğrenim ücretlerini bu yıl da Türk Lirası ile ödeyebileceği belirtilen açıklamada, 30 Eylül'e kadar yapılacak peşin ödemelerde yüzde 10 indirim de yapılacağı ifade edildi.

IBU, geçen yıl başlattığı "Türk Lirası'na güveniyoruz, Türk Lirası'na dönüyoruz" kampanyası kapsamında öğrencilere harçlarını Türk Lirası ile ödeme imkanı sunmuştu.

IBU, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Türk kanaat önderleri, akademisyenler ve iş adamlarının girişimleriyle 2006'da kurulmuştu.

#destek #İBU #Kuzey Makedonya #türk lirası #türkiye #Uluslararası Balkan Üniversitesi #Üsküp
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