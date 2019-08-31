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Lahit mezarın içinde yemek pişirildiği iddiası
BARTIN (AA) - Bartın'ın Amasra ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu belirtilen lahit mezarın içerisinde yemek pişirildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Amasra Müze Müdürlüğü, Küçük...
Genel 31.08.2019, 15:11 31.08.2019, 17:26
BARTIN (AA) - Bartın'ın Amasra ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu belirtilen lahit mezarın içerisinde yemek pişirildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, bölgedeki kamera kayıtlarının incelenmeye başlandığı bildirildi.
İnceleme sonucu tespit edilen şahıslara, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılacağı öğrenildi.
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