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Lahit mezarın içinde yemek pişirildiği iddiası

BARTIN (AA) - Bartın'ın Amasra ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu belirtilen lahit mezarın içerisinde yemek pişirildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Amasra Müze Müdürlüğü, Küçük...

Genel 31.08.2019, 15:11 31.08.2019, 17:26
Lahit mezarın içinde yemek pişirildiği iddiası

BARTIN (AA) - Bartın'ın Amasra ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu belirtilen lahit mezarın içerisinde yemek pişirildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Amasra Müze Müdürlüğü, Küçük Liman mevkisinde bulunan Roma dönemine ait lahit mezarın içinde yemek pişirdiği iddiaları üzerine harekete geçti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, bölgedeki kamera kayıtlarının incelenmeye başlandığı bildirildi.

İnceleme sonucu tespit edilen şahıslara, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılacağı öğrenildi.

#amasra #bartın #lahit #Lahit mezar #yemek
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