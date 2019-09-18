Lastiği patlayan tır devrildi, malzemeler yola saçıldı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de devrilen tırın dorsesindeki gıda ürünleri ve sanayi malzemeleri yola saçıldı.

Serkan Sakallı idaresindeki 05 AAH 500 plakalı tır, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 22. kilometresinde lastiğinin patlaması sonucu refüjdeki bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Devrilen tırın dorsesindeki zeytin, varil, çuval ve ambalaj kağıtlarının yer aldığı çok sayıda gıda ürünü ve sanayi malzemesi refüj ve yola saçıldı.

Karayolları ekipleri, malzemelerin temizlenmesi için çalışma başlattı.