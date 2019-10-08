Lavrov ve Çavuşoğlu Suriye'nin kuzeydoğusunu görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Suriye’nin kuzeydoğusundaki durumu görüştü.
Genel 08.10.2019, 16:21 08.10.2019, 16:32
MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Suriye’nin kuzeydoğusundaki durumu görüştü.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lavrov ve Çavuşoğlu'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Açıklamada, tarafların Suriye'nin kuzeydoğusundaki duruma özellikle dikkat çektiği ve Suriye meselesinin çözümünü detaylı şekilde müzakere ettiği belirtildi.
Balkanlar’daki durumun da ele alındığı görüşmede her iki bakanın bütün alanlarda Türk-Rus iş birliğini daha da güçlendirmek ve geliştirmek amacıyla yoğun diyaloğu sürdürme konusunda anlaştığı ifade edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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