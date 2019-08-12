Son Dakika
CANLI MHP'de Bayramlaşma Töreni - İzle
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı
Kamu işçilerine yeni zam teklifi
Yemen’deki çatışmada 8 kişi hayatını kaybetti
Denizli’de 6 büyüklüğünde deprem (CANLI YAYIN)
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Basın Toplantısını Canlı İzle...
Erbil saldırısının planlayıcıları etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 3 terörist, etkisiz hale getirildi
ABD ile güvenli bölge görüşmelerinde son durum
300 bin TL ödülle aranan o terörist etkisiz hale getirildi

Leo bebeğin sağlık durumuna ilişkin anne ve babasından açıklama

İzmir’de kalbindeki damarları ters bir şekilde dünyaya gelen Leo bebeğin, ambulans uçak ile getirildiği Kartal Koşuyolu Kalp Hastanesinde tedavisinde devam ediliyor. Bebeklerinin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Dalgıç çifti, Perşembe gününden itibaren Leo’nun ameliyat edilebilecek duruma geleceğini belirtti.

Genel 12.08.2019, 14:27
Leo bebeğin sağlık durumuna ilişkin anne ve babasından açıklama
banner63

İzmir’de kalbindeki damarları ters bir şekilde dünyaya gelen Leo bebeğin, ambulans uçak ile getirildiği Kartal Koşuyolu Kalp Hastanesinde tedavisinde devam ediliyor. Bebeklerinin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Dalgıç çifti, Perşembe gününden itibaren Leo’nun ameliyat edilebilecek duruma geleceğini belirtti.

Cemran ve Onur Dalgıç çiftinin bebeği Leo, İzmir’de kalbindeki damarları ters bir şekilde doğmuş ve Sağlık Bakanlığının devreye girmesiyle ambulans uçak ile Kartal Koşuyolu Kalp Hastanesine getirilmişti. Tedavisine burada devam edilen Leo bebeğin anne ve babası, bebeklerinin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

“PERŞEMBE GÜNÜNDEN İTİBAREN AMELİYAT EDİLEBİLECEK DURUMA GELECEK”

Baba Onur Dalgıç, “Biraz önce hocayla görüşebilme fırsatımız oldu. Çok şükür kötüye giden hiçbir şey yok. Durum stabil şekilde seyrediyor. Oğlumuzun anne sütüyle biraz daha güçlenmeye ihtiyacı var. Biraz daha güçlendikten sonra hoca Perşembe gününden itibaren ameliyat edilebilecek durumda olacağını söyledi. Bütün ümidimiz bu yönde. Biz devamlı hastaneye süt getiriyoruz oğlumuzun ayakta kalıp daha iyi şekilde olması için” dedi.

“SADECE KUCAĞIMA ALIP EVE GİTMEK İSTİYORUM”

Anne Cemran Dalgıç ise, “Geçmişe dönmeyelim, sizlerle umudumuzu beklentilerimizi paylaştık. Artık sonuca bakmak istiyorum. Sadece kucağıma alıp şurama basıp eve gitmek istiyorum. İnşallah ameliyattan çıktığı gün hep beraber tekrar buluşalım. Süt sağmam lazım, bebeğin sadece buna ihtiyacı var. Ben gördüm az önce Leo’yu, uyuyordu. İyi denirse iyi” diye konuştu.

Ayrıca anne Cemran Dalgıç, “Kalp kapakçığı kapanmadan o ameliyatı olması lazım. Bunun süresi 15 gün, 1 ay kadar dedi doktorumuz. Her an ekstra bir şey olursa hemen ameliyata alacaklar” dedi. Dalgıç çifti, doktorun ve ekibinin acil bir durumda yarım saat içerisinde ameliyata girebilecek seviyede olduklarını belirtti.

(Halit Arslan/İHA)
Yorumlar (0)
31°
açık
Namaz Vakti 12 Ağustos 2019
İmsak 04:14
Güneş 05:50
Öğle 12:59
İkindi 16:48
Akşam 19:58
Yatsı 21:27
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Man City 1 3
2. M. United 1 3
3. Liverpool 1 3
4. Brighton 1 3
5. Burnley 1 3
6. Tottenham 1 3
7. Arsenal 1 3
8. Bournemouth 1 1
9. Sheffield United 1 1
10. Crystal Palace 1 1
11. Everton 1 1
12. Leicester City 1 1
13. Wolverhampton 1 1
14. Newcastle 1 0
15. Aston Villa 1 0
16. Norwich City 1 0
17. Southampton 1 0
18. Watford 1 0
19. Chelsea 1 0
20. West Ham 1 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@