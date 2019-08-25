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Leylekler İstanbul semalarında

Yaz mevsiminin bitimine sayılı günler kala leyleklerin sıcak bölgelere göçü de başladı. Kış aylarını geçirmek için daha sıcak bölgelere göç eden leylekler, Bakırköy semalarında kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Genel 25.08.2019, 13:49
Leylekler İstanbul semalarında
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Yaz mevsiminin bitimine sayılı günler kala leyleklerin sıcak bölgelere göçü de başladı. Kış aylarını geçirmek için daha sıcak bölgelere göç eden leylekler, Bakırköy semalarında kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sıcak bölgelere kanat çırpmaya başlayan leylekler gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu. Kuzeyde havaların soğumaya başlamasıyla yönlerini güneye çeviren leylek sürüsünün muhteşem göçü Bakırköy’de objektiflere takıldı. Yüzlerce leyleğin sürü halinde gökyüzünde süzülüşü görenleri büyüledi. Bakırköy semalarında yaklaşık 1 saat dolaşan leylek sürüsü, daha sonra gözlerden kayboldu.

(İsmail Coşkun/İHA)
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