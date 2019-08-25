Son Dakika
Leylekler İstanbul semalarında
Yaz mevsiminin bitimine sayılı günler kala leyleklerin sıcak bölgelere göçü de başladı. Kış aylarını geçirmek için daha sıcak bölgelere göç eden leylekler, Bakırköy semalarında kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Genel 25.08.2019, 13:49
Sıcak bölgelere kanat çırpmaya başlayan leylekler gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu. Kuzeyde havaların soğumaya başlamasıyla yönlerini güneye çeviren leylek sürüsünün muhteşem göçü Bakırköy’de objektiflere takıldı. Yüzlerce leyleğin sürü halinde gökyüzünde süzülüşü görenleri büyüledi. Bakırköy semalarında yaklaşık 1 saat dolaşan leylek sürüsü, daha sonra gözlerden kayboldu.(İsmail Coşkun/İHA)
30°
az bulutlu
Namaz Vakti 25 Ağustos 2019
|İmsak
|04:31
|Güneş
|06:02
|Öğle
|12:56
|İkindi
|16:40
|Akşam
|19:40
|Yatsı
|21:04
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Sivasspor
|1
|3
|4. Malatyaspor
|1
|3
|5. Denizlispor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Çaykur Rizespor
|1
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Ankaragücü
|2
|2
|10. Trabzonspor
|1
|1
|11. Konyaspor
|1
|1
|12. Kayserispor
|2
|1
|13. Kasımpaşa
|2
|1
|14. Gençlerbirliği
|1
|0
|15. Galatasaray
|1
|0
|16. Başakşehir
|2
|0
|17. Göztepe
|2
|0
|18. Gazişehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Fatih Karagümrük
|2
|6
|2. Adana Demirspor
|2
|4
|3. Keçiörengücü
|2
|4
|4. Ümraniye
|1
|3
|5. Menemen Belediyespor
|1
|3
|6. Akhisar Bld.Spor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Balıkesirspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|1
|1
|11. Erzurum BB
|2
|1
|12. Boluspor
|2
|1
|13. Adanaspor
|1
|0
|14. Altay
|1
|0
|15. Altınordu
|2
|0
|16. Bursaspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Eskişehirspor
|1
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Arsenal
|3
|6
|3. Leicester City
|3
|5
|4. Man City
|2
|4
|5. M. United
|3
|4
|6. Tottenham
|2
|4
|7. Brighton
|3
|4
|8. Bournemouth
|2
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Everton
|3
|4
|12. Chelsea
|3
|4
|13. West Ham
|3
|4
|14. Burnley
|2
|3
|15. Aston Villa
|3
|3
|16. Norwich City
|3
|3
|17. Southampton
|3
|3
|18. Wolverhampton
|2
|2
|19. Newcastle
|2
|0
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Real Madrid
|2
|4
|3. Real Valladolid
|2
|4
|4. Athletic Bilbao
|2
|4
|5. Osasuna
|2
|4
|6. Mallorca
|1
|3
|7. Atlético Madrid
|1
|3
|8. Deportivo Alaves
|1
|3
|9. Levante
|2
|3
|10. Celta de Vigo
|2
|3
|11. Real Sociedad
|1
|1
|12. Villarreal
|2
|1
|13. Granada
|2
|1
|14. Eibar
|2
|1
|15. Getafe
|2
|1
|16. Valencia
|2
|1
|17. Real Betis
|1
|0
|18. Barcelona
|1
|0
|19. Leganés
|1
|0
|20. Espanyol
|1
|0