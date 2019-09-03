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Libya açıklarında 108 düzensiz göçmen kurtarıldı

LİBYA (AA) - Libya'nın Sabrata kenti açıklarında 108 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Genel 03.09.2019, 10:16 03.09.2019, 12:33
Libya açıklarında 108 düzensiz göçmen kurtarıldı

LİBYA (AA) - Libya'nın Sabrata kenti açıklarında 108 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Deniz Kuvvetleri Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, başkent Trablus'un 70 kilometre batısındaki Sabrata kentinin 17 mil açıklarında 108 düzensiz göçmenin kurtarıldığı belirtildi.

Açıklamada, aralarında 17 kadın ve 7 çocuk bulunan düzensiz göçmenlerin farklı uyruklara sahip olduğu ifade edildi.

Gerekli ilk yardımın yapılmasının ardından göçmenlerin Trablus'taki Düzensiz Göçle Mücadele İdaresine teslim edildiği kaydedildi.

Devrimin ardından yönetim boşluğu yaşanan Libya, yakın coğrafi konumu nedeniyle Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak isteyen Afrikalı göçmenlerin en önemli güzergahları arasında yer alıyor.

Ülkelerindeki iç savaş, çatışma, baskıcı rejimler veya ekonomik zorluklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan Afrikalıların bir kısmı insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları da çölde veya denizde hayatını kaybediyor.

#düzensiz göç #libya #Sabrata
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