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Libya'da Hafter'e bağlı 8 paralı asker öldürüldü

TRABLUS (AA) - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Hafter güçlerine bağlı 8 paralı askerin öldürüldüğünü duyurdu. Libya'daki uluslararası tanınırlığa sahip UMH'ye bağlı Burkan el-Gadab Operasyonu'nun resmi sosyal...

Genel 27.09.2019, 01:42 27.09.2019, 15:28
Libya'da Hafter'e bağlı 8 paralı asker öldürüldü

TRABLUS (AA) - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Hafter güçlerine bağlı 8 paralı askerin öldürüldüğünü duyurdu.

Libya'daki uluslararası tanınırlığa sahip UMH'ye bağlı Burkan el-Gadab Operasyonu'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, öldürülen paralı askerlerin Rus şirketinde çalıştığı iddia edildi.

Açıklamada, söz konusu paralı askerlerin Trablus'a karşı operasyon hazırlığı içinde oldukları ileri sürüldü.

Ayrıca açıklamada, Hafter tarafından kullanılan Afrikalı paralı bir grup askerin de esir alındığı belirtildi.

UMH İçişleri Bakanı Fethi Başağa, salı günü yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hafter'e Rus şirketi ve Sudan'daki Cancavid milislerinden oluşan paralı askerlerle destek verdiğini duyurmuştu.

- Trablus'a yönelik saldırılar

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac, haziran ayında halkın tüm kesimlerini temsil edecek; elleri Libya halkının kanlarıyla kirlenmiş, totaliter rejimi savunanları barındırmayan bir "Libya Forumu" düzenlenmesini ve bu forumda bir sonraki dönem için yol haritası belirlenmesini teklif etmişti.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Uluslararası basında, Halife Hafter'in Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, İsrail ve başta Fransa olmak üzere bazı Batılı devletler tarafından desteklendiğine ilişkin çeşitli haberler yer alıyor.
 

#libya #Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) #Trablus
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