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Libya'daki UMH'den BM'ye çağrı

TRABLUS (AA) - Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), sivil kurumların vurulmasını önleyici nitelikte kararlar alması için Birleşmiş Milletlere (BM) çağrıda bulundu.

Genel 03.09.2019, 14:12 03.09.2019, 17:04
Libya'daki UMH'den BM'ye çağrı

TRABLUS (AA) - Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), sivil kurumların vurulmasını önleyici nitelikte kararlar alması için Birleşmiş Milletlere (BM) çağrıda bulundu.

UMH'ye bağlı İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, uluslararası toplum ve BM Güvenlik Konseyinden, sivil kurumları hedef alanların kınanması ve caydırıcılık sağlamak için yaptırım listesine alınması talep edildi.

Başkent Trablus'a yönelik saldırıların başladığı 4 Nisan'dan bu yana sivil kurumların defalarca vurulduğuna işaret edilen açıklamada, Mitiga Havalimanı'na en az 11 saldırı düzenlendiği ve bunların Bakanlık tarafından belgelendiği aktarıldı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası tanınırlığa sahip UMH de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Hafter güçleri bu kapsamda zaman zaman, UMH tarafından "askeri amaçlarla kullanıldığı" gerekçesiyle Mitiga, Zuvara ve Misrata havalimanlarına saldırılar düzenliyor.

#BMGK #libya #UMH
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