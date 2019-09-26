Libya'da Hafter'den çözüm için diyalog sinyali
- Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, ülkedeki krizin çözümü için diyaloğa açık olduğu mesajını verdi - UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Serrac, BM kürsüsünden Hafter'i "savaş suçlusu" olarak niteledi
ANKARA (AA) - Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, ülkedeki çatışmaların sona ermesi ve krizin çözümü için diyaloğa açık olduğu mesajını verdi.
Başkent Trablus'u ele geçirmek amacıyla 4 Nisan'da silahlı operasyon başlatan Hafter, yaptığı yazılı açıklamada, "Her şey söylenip bittiğinde diyaloğa ve oturup konuşmaya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.
Açıklamasında, başkent Trablus'taki uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçleri "milis" şeklinde isimlendiren Hafter, "Trablus'u terörist ve suçlu milis gruplar yönettiği sürece diyaloğun mümkün olmadığını" ifade etti.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından daha önce sunulan barış görüşmeleri teklifini reddeden Hafter, Libya'daki çatışmanın ancak askeri yollarla çözülebileceğini savunmuştu.
- Hafter'in açıklaması Serrac'ın BM'deki konuşmasının ardından geldi
Halife Hafter'in pozisyonunda değişime işaret eden açıklaması, UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Hafter'e ve uluslararası destekçilerine yüklenmesinin ardından geldi.
BM'deki konuşmasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ı "Hafter'in darbe girişimine destek olmakla" suçlayan Serrac, "Bu savaş suçlusunu (Hafter) saldırıya teşvik eden BM Güvenlik Konseyinin silah ambargosunu ihlal ederek belirli ülkelerden aldığı destektir." dedi.
Serrac, "Hafter, Libya'daki çatışmayı doğu ve batı arasında bir savaş olarak göstermek istiyor. Asıl gerçek (savaş), askeri bir devlete karşı sivil bir devlet arasında." diye konuştu.
Libyalı lider, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) ülkesindeki savaş suçlarını araştırmak üzere bir heyet oluşturması çağrısı yaptı.
- "Kontrolden çıkmış iç savaş" uyarısı
Öte yandan, BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, BM İnsan Hakları Konseyine hitaben yaptığı konuşmada, başkent Trablus'taki çatışmanın silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırılarla liman kentleri ve ülkenin merkezine doğru yayıldığını belirtti.
Libya'daki tüm tarafların ve dış aktörlerin ihlal ettiği BM silah ambargosunun şiddeti körüklediği uyarısı yapan Selame, "Çatışma, kontrolden çıkmış bir iç savaşa dönüşme riski taşıyor. Yargısız infaz, kaçırılma, işkence, kötü muamele ve çatışma temelli cinsel şiddet gibi ciddi insan hakları ihlalleri cezasız kalıyor." ifadelerini kullandı.
Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.
Uluslararası basında, Halife Hafter'in BAE, Mısır, İsrail ve başta Fransa olmak üzere bazı Batılı devletler tarafından desteklendiğine ilişkin çeşitli haberler yer alıyor.
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