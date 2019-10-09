Libya'da Hafter'e ait savaş uçağı düşürüldü
- Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Saha Operasyonları Odası Komutanı Tümgeneral Ahmed Ebu Şahme, ülkenin batısındaki Sabrata kentinde Halife Hafter güçlerine ait bir savaş uçağını düşürdüklerini açıkladı
TRABLUS (AA) - Libya'da uluslararası toplum tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, ülkenin batısındaki Sabrata kentinde General Halife Hafter'e ait bir savaş uçağını düşürdü.
UMH'ye bağlı Saha Operasyonları Odası Komutanı Tümgeneral Ahmed Ebu Şahme, yaptığı yazılı açıklamada, Sabrata kentinin batısında Hafter güçlerine ait bir savaş uçağının düşürüldüğünü belirtti.
Ebu Şahme, düşürülen uçağın pilotuna ilişkin ise bilgi vermedi.
Ebu Şahme ayrıca, Aziziyye'de silahlı iki aracın savaş uçaklarıyla vurulduğunu ve Hafter güçlerinden bazılarının esir alındığını aktarırken, bu konuda sayı belirtmedi.
Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.
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