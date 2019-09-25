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Libya'da Hafter'e bağlı uçaklar UMH birliklerini vurdu

- Libya'nın doğusundaki silahlı lider Halife Hafter'e bağlı savaş uçakları, Misrata kentinde Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı birlikleri hedef aldı

Genel 25.09.2019, 16:56
Libya'da Hafter'e bağlı uçaklar UMH birliklerini vurdu
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TRABLUS (AA) - Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı savaş uçaklarının, Misrata kentinin doğusunda Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikleri vurduğu bildirildi.

Libya basınında yer alan haberlere göre, UMH'ye bağlı Sirte'deki yerel güçlerin komutanı Ennias Abdullah, Hafter'e bağlı savaş uçaklarının Misrata'nın doğusunda UMH birliklerine ait iki aracı vurduğunu aktardı, ancak can kaybı olup olmadığına dair ayrıntı paylaşmadı.

Bununla birlikte, başkent Trablus'un güneyindeki Havalimanı Yolu ve Ez-Zetarna gibi bölgelerdeki kısmi çatışmaların dışında başkent çevresinde sükûnetin hakim olduğu belirtildi.

Libya'da Hafter güçlerinin son günlerde Trablus'un güneyindeki El-Aziziyye'ye doğru ilerleyişe geçmeye çalışmasının ardından Bir Allak bölgesinde şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

Petrol zengini Libya, Hafter'in başkent Trablus ve ülke yönetimini ele geçirmek amacıyla 4 Nisan'da silahlı operasyon başlatmasıyla yeniden şiddet sarmalına sürüklendi.

Hafter'in saldırısına karşılık uluslararası meşruiyete sahip UMH'ye bağlı güçler de başkenti savunmak amacıyla Burkan el-Gadab isimli bir operasyon başlattı.

#libya
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