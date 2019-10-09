Son Dakika
GÜNDEM ÖZETİ / 9 Ekim 2019
Suriye Milli Ordusu Tel Abyad sınırına ilerliyor
Ankara'da kaldırımda yürüyen 5 kişi kazadan kıl payı kurtuldu
Milli judocu Mikail Özerler'den bronz madalya
Ülkücü Şehit Mustafa Pehlivanoğlu dualarla anıldı
Pentagon'e göre Suriye'de istikrarın şartı güvenli bölge!

"Libya'da terörün artmasından Hafter sorumlu"

- UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, ülkedeki terör eylemlerinin artmasının müsebbibi olarak Halife Hafter'i gösterdi

Genel 09.10.2019, 04:48
banner63

TRABLUS (AA) - Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, ülkede terör eylemlerinin artmasından doğudaki güçlerin lideri Halife Hafter'i sorumlu tuttu.

Başkanlık Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Serrac, Libya polis teşkilatının 55. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle yaptığı konuşmada ülkedeki terör eylemlerine değindi.

Serrac, ülkenin pek çok bölgesinde Hafter güçlerinin düzenlediği saldırılar sebebiyle terör eylemlerinin artığını kaydetti.

Libya halkının sivil demokratik bir devlet inşa etmek için devrim gerçekleştirdiğini ve bu hedeften geri dönülmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Serrac, Birleşmiş Milletler'in (BM) planı çerçevesinde siyasi çözüme geri dönülmesi yönündeki tavrının değişmediğini ifade etti.

Serrac, savaş suçu işleyen ve elini Libyalıların kanına bulayanlarla diyaloga girmeyeceklerini sözlerine ekledi.

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

#Fayiz Serrac #libya
Yorumlar (0)
10°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 09 Ekim 2019
İmsak 05:22
Güneş 06:45
Öğle 12:41
İkindi 15:53
Akşam 18:27
Yatsı 19:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@