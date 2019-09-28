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Libya'da, UMH'den BAE'ye "Sirte'yi vurdu" suçlaması
- Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Birleşik Arap Emirliklerini, Sirte kentinde hassas sivil hedefleri bombalamakla suçladı
Genel 28.09.2019, 23:02
TRABLUS (AA) - Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Birleşik Arap Emirliklerini (BAE), ülkenin doğusundaki Hafter güçlerine destek amacıyla, Sirte kentindeki sivil stratejik hedefleri bombalamakla suçladı.
UMH açıklamasında, saldırının, "söz konusu değirmenlerin bakımının tamamlanarak yeniden çalışmaya başladığına" dair duyuru yapılmasından 4 gün sonra gerçekleştiğine dikkat çekildi.
Sirte kentindeki Kardabya istasyonunda "Büyükbaş Hayvan Projesi" olarak bilinen yatırım bölgesine BAE'nin düzenlediği SİHA'lı saldırıda da büyük zarar meydana geldiği ve bir çalışanın yaralandığı kaydedilen açıklamada, bombalanan Büyükbaş Hayvan Projesi ile Sirte ve orta bölgede yaşayanlar için günlük 3 bin litre süt üretildiği belirtildi.
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