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Libya'da UMH'den Hafter saldırılarına kınama

TRABLUS (AA) - Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, başkent Trablus'ta havalimanı ve hükümet binalarına yönelik hava saldırılarını kınadı.Konsey tarafından yapılan yazılı...

Genel 28.09.2019, 03:26
Libya'da UMH'den Hafter saldırılarına kınama

TRABLUS (AA) - Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, başkent Trablus'ta havalimanı ve hükümet binalarına yönelik hava saldırılarını kınadı.

Konsey tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusunda Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçakların Uluslararası Mitiga Havalimanı ile başkentteki hükümet binalarını hedef alan saldırıları kınandı.

Saldırıların can kaybına ve hedef alınan noktalarda maddi hasara yol açtığına dikkat çekilen açıklamada, Hafter'in, "dikta" projesinin sonuna geldiğini anladığı ve siyasi diyaloga açık olduğu sinyalini verdiği bir zamanda bu saldırıları gerçekleştirdiği kaydedildi.

Uluslararası kanun ve sözleşmeleri ihlal eden saldırıların amacının başkentteki güvenlik ve istikrarı sarsmak olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası toplumun bu konuda caydırıcı bir tavır içine girmemesinin mantıklı bir gerekçesinin olmadığı savunuldu.

UMH Ulaştırma Bakanlığı, 2 Eylül'de yayımladığı açıklamada, Mitiga'dan yapılan uçuşların yeni bir duyuruya kadar güvenlik gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti.

Başkent Trablus'ta faaliyet gösteren tek sivil havalimanı Mitiga'da uçuşlar askıya alındığında tüm seferler Misrata Havaalanı'na yönlendiriliyor. Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.






#Halife Hafter #UMH
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