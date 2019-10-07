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Libya'da UMH'den, "uluslararası soruşturma misyonu" çağrısı

TRABLUS (AA) - Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, Halife Hafter'e bağlı güçlerin işlediği ihlallerin belgelenmesi için ülkeye uluslararası soruşturma misyonu gönderilmesini...

Genel 07.10.2019, 00:59
Libya'da UMH'den,
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TRABLUS (AA) - Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, Halife Hafter'e bağlı güçlerin işlediği ihlallerin belgelenmesi için ülkeye uluslararası soruşturma misyonu gönderilmesini talep etti.

Konsey tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hafter güçlerinin Trablus yakınlarındaki bir binicilik kulübü ile Mitiga ve Misrata havalimanlarına yönelik saldırıları kınandı.

Hafter güçlerinin, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) ile uluslararası camianın kınamalarına kulak asmadığının belirtildiği açıklamada, bu güçler tarafından işlenen ihlallerin belgelenmesi için ülkeye soruşturma misyonu gönderilmesi çağrısında bulunuldu.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri, karşı operasyon başlatmıştı.

#General Halife Hafter #UMH
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