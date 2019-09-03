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Libya'daki 153 Nijeryalı düzensiz göçmen ülkesine döndü

ABUJA (AA) - Yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen 153 Nijeryalı düzensiz göçmen gönüllü olarak Libya'dan ülkesine döndü.Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Genel Müdürü Mustafa Maihajja, gazetecilere yaptığı açıklamada,...

Genel 03.09.2019, 17:32
Libya'daki 153 Nijeryalı düzensiz göçmen ülkesine döndü
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ABUJA (AA) - Yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen 153 Nijeryadüzensiz göçmen gönüllü olarak Libya'dan ülkesine döndü.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Genel Müdürü Mustafa Maihajja, gazetecilere yaptığı açıklamada, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Gönüllü Geri Dönenler (AVR) iş birliğinde 153 Nijeryalı düzensiz göçmenin, kendi istekleriyle Libya'dan Nijerya'ya döndüğünü duyurdu.

Maihajja, dönen düzensiz göçmenler arasında 59 kadın, 7 çocuk ve 9 bebek olduğunu söyledi.

Ülkesine dönenlerden bazılarının sağlık sorunları olduğunu aktaran Maihajja, bu göçmenlere IOM tarafından rehabilitasyon ve mesleki eğitim desteği sağlanacağını kaydetti.

NEMA'nın yayımladığı rapora göre, 2017'den bu yana 14 binden fazla Nijeryalı düzensiz göçmen gönüllü olarak ülkesine döndü.

Yaklaşık 186 milyon nüfusuyla Afrika'nın en yoğun nüfusuna sahip Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmek zorunda bırakıyor.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları insan kaçakçılarının eline düşüyor bazıları da çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.

#düzensiz göçmen #libya #Nijerya
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