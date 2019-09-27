Libya'dan ilk mülteci grubu Ruanda'ya tahliye edildi

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da 66 kişiden oluşan ilk mülteci grubunun Ruanda'ya tahliyesinin gerçekleştirildiğini duyurdu.

Ruanda Hükümeti, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Afrika Birliği'nin, 10 Eylül'de Libya'daki mültecilerin tahliyesi için geçiş mekanizması kurulmasını öngören mutabakat zaptına imza atmasının ardından, Libya'dan Ruanda'ya ilk tahliye gerçekleştirildi.



BMMYK Sözcüsü Babor Baloch, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Dün akşam 66 kişiden oluşan savunmasız bir mülteci grubu BM'nin kiraladığı bir uçakla Libya'dan Ruanda'ya tahliye edildi." dedi.

Grubun tahliyesinin imzalanan mutabakat zaptının ilk olumlu sonucu olduğunun altını çizen Baloch, Libya'da 2 ay önce doğmuş bir bebeğin de dahil olduğu grubun dün akşam saat 21.30'da Kigali Uluslararası Havaalanı'na indiğini aktardı.

Baloch, tahliye edilenlerin 26'sının da çocuklardan oluştuğu bilgisini paylaştı. Sözcü, çocukların neredeyse tamamının ebeveynlerinden kopmuş, yanında kimse olmayanlardan oluştuğuna dikkati çekti.

Mültecilerin Sudan, Somali ve Eritreli olduğunu ifade eden Baloch, BMMYK'nin bu kişilerin konaklama, gıda, su, mutfak seti, battaniye ve sivrisinekten korunmak için cibinlik gibi temel ihtiyaçlarını karşılayacağını kaydetti.

Libya'daki mültecilerin Ruanda'ya tahliyesinin ilerleyen günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Sözcü Baloch, mutabakat zaptının imzalandığı 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, BMMYK'nin, 2017'den bu yana Libya'daki 4 bin 400 mülteci ve sığınmacıyı tahliye ettiğini, halen Libya'da kötü koşullar altındaki gözaltı merkezlerinde, tahliye edilmeyi bekleyen 4 bin 700 kişinin bulunduğunu belirtmişti.



