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"Libya'nın güvenliğinin tek garantisi siyasi çözüm"

TRABLUS (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilciliği ve ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM) siyasi çözümün Libya'nın güvenliğinin tek garantisi olduğunu açıkladı.Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonunun...

Genel 28.08.2019, 19:56
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TRABLUS (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilciliği ve ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM) siyasi çözümün Libya'nın güvenliğinin tek garantisi olduğunu açıkladı.

Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonunun (UNSMIL) internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame ve Yardımcısı Stephanie Williams'ın, AFRICOM Komutanı Stephen Townsend ve ABD'nin Trablus Büyükelçisi Richard Norland ile Tunus'ta görüştüğü belirtildi.

Görüşmede Libya'daki siyasi sürecin nasıl yürütüleceğinin ele alındığı aktarılan açıklamada, tarafların, "Libya'nın güvenliğinin tek garantisinin siyasi çözüm olduğu" konusunda hemfikir oldukları kaydedildi.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

#AFRICOM #Gassan Selame #libya
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