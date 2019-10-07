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Limanda yükleme yapan vinç devrildi: 1 yaralı
BARTIN (AA) - Bartın Limanı'nda yükleme yapan vincin geminin üzerine devrilmesi sonucu vinç operatörü yaralandı.
Genel 07.10.2019, 12:28 07.10.2019, 12:53
BARTIN (AA) - Bartın Limanı'nda yükleme yapan vincin geminin üzerine devrilmesi sonucu vinç operatörü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bartın Limanı'nda "Astra Marine" isimli kuru yük gemisine çimento yükleyen vinç, geminin üzerine devrildi.
Olayda yaralanan vinç operatörü Arif Karagöz, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karagöz'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Limanda vincin kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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