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Lisansüstü eğitim için sözlü sınava girecekler açıklandı
- Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile lisansüstü öğrenim için yurt dışında eğitim alacak adaylardan sözlü sınava çağrılmaya hak kazananlar, "https://rebus.meb.gov.tr/" adresinden açıklandı
Genel 29.08.2019, 14:57
ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) Programı kapsamında, lisansüstü öğrenim için yurt dışında eğitim alacak adaylardan sözlü sınava çağrılmaya hak kazananlar açıklandı.
Adaylar, REBUS giriş ekranında "2019 YLSY Seçme Sonuçlarını Görüntülemek İçin Tıklayınız" bölümünden sisteme giriş yapılabilecek.
Sözlü sınav tarihleri, sözlü sınav yeri, sözlü sınav giriş bilgileri ve sürece ilişkin diğer hususlar daha sonra açıklanacak.
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