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Londra'da Keşmir protestosu

- Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması kararı, Londra'daki Hindistan Yüksek Komiserliği önünde protesto edildi

Genel 04.09.2019, 09:06 04.09.2019, 13:32
Londra'da Keşmir protestosu
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ANKARA (AA) - Hindistan yönetiminin Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırması kararını protesto etmek için İngiltere'nin başkenti Londra'daki Hindistan Yüksek Komiserliği önünde ikinci kez gösteri düzenlendi.

Yerel basındaki haberlere göre, Modi hükümetinin Cammu Keşmir kararları, Londra'daki Hindistan Yüksek Komiserliği önünde protesto edilirken, binaya göstericiler tarafından taş ve yumurta fırlatıldı.

Binanın camlarının kırıldığı gösteride yaralanan olmazken, Londra Belediye Başkanı Sadık Han, Twitter'dan yaptığı açıklamada, eylemi "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, parlamentoda yaptığı konuşmada, Hint, İngiliz ya da Birleşik Krallık'taki herhangi bir topluluğa yönelik şiddeti "üzücü" olarak değerlendirdi.

Yeni Delhi yönetiminin Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırması İngiltere'nin başkenti Londra'da 15 Ağustos'ta Hindistan'ın bağımsızlık gününde, binlerce kişinin katıldığı gösteriyle protesto edilmişti.

- Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı verdiği kararla ortadan kaldırmıştı.

#hindistan #Hindistan Yüksek Komiserliği #İngiltere #londra #pakistan
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