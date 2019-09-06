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Lordlar'dan anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarıya onay

LONDRA (AA) - İngiltere'de parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası ülkenin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılmasının (Brexit) önünü kesecek tasarıyı onayladı.Lordlar Kamarası, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nın...

Genel 06.09.2019, 18:30 06.09.2019, 19:07
Lordlar'dan anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarıya onay

LONDRA (AA) - İngiltere'de parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası ülkenin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılmasının (Brexit) önünü kesecek tasarıyı onayladı.

Lordlar Kamarası, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nın önceki gün kabul ederek kendisine sevk ettiği, anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarıya onay verdi.

Tasarı Kraliçe 2. Elizabeth'in de onayını alarak yasalaşacak.

Tasarıya göre İngiliz hükümeti, 19 Ekim'e kadar AB ile bir Brexit anlaşması sağlayamazsa veya anlaşmasız ayrılık için parlamentonun onayını alamazsa, AB'den Brexit için 3 aylık erteleme talep etmek zorunda olacak.

AB'nin farklı bir tarih teklif etmesi durumunda da bunu kabul veya ret yetkisi İngiliz hükümetinde değil, parlamentoda olacak.

 

#brexit #İngiltere #Lordlar Kamarası
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