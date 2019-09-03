Lösemi hastası minik Nursima’dan acı haber
Bilecik’te geçtiğimiz Mart ayında lösemi teşhisi konularak ilik nakli olan Nursima Çakmak (3) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bilecik’te geçtiğimiz Mart ayında lösemi teşhisi konularak ilik nakli olan Nursima Çakmak (3) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Nursima Çakmak’ın tedavisi için gerekli olan ilaçlar ise Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir’in katkısı sonucu Amerikalı bir sağlık firması tarafından temin edildi. Asgari ücretle çalışan aileye bu süreçte Osmaneli ilçe halkı da kendi aralarında topladıkları yardımlarla katkıda bulundu. İlik nakli ameliyatının ardından tedavisi süren Nursima Çakmak, önceki akşam aniden fenalaşınca yoğun bakım ünitesine alınarak, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Öte yandan, minik Nursima dün öğle namazına müteakiben İstasyon Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Osmaneli İlçe Mezarlığı’na defnedildi.-(Cem Kaan Toka/İHA)