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Lösemili Yasemin'den, hastalıkla mücadele eden akranlarına destek

ANKARA'da hastanede 8 ay lösemi tedavisi gören Yasemin Bulak (9), tedavi sürecine ilişkin çektiği videoları Youtube kanalında yayınlayarak, aynı hastalıkla mücadele eden çocuklara moral verdi.

Genel 24.08.2019, 13:31 24.08.2019, 19:36
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ANKARA'da hastanede 8 ay lösemi tedavisi gören Yasemin Bulak (9), tedavi sürecine ilişkin çektiği videoları Youtube kanalında yayınlayarak, aynı hastalıkla mücadele eden çocuklara moral verdi.

Diyarbakır'da oturan Şahin-Sibel Bulak çiftinin iki çocuğundan Yasemin Bulak'a, 8 ay önce ailesinin götürdüğü hastanede lösemi tanısı konuldu. Yasemin Bulak, Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji, Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Bulak, hastanede 8 ay süren tedavisinden sonra taburcu edildi. Diyarbakır'a dönen ve kontrolleri devam eden Yasemin Bulak, hastalığı ve tedavisine ilişkin çektiği videoları Youtube kanalında paylaştı. İlk videosunu 22 Ağustos'ta yükleyen Yasemin, kısa sürede büyük ilgi topladı. 52 bin aboneye ulaşan Yasemin’in ilk videosu 226 bin kişi tarafından izlendi.

Yasemin, takipçileriyle paylaştığı videolarda, "Hastanede çok zor günler geçirdim, ağladığım da, üzüldüğüm de, sevindiğim de oldu. 15 gün ateşim çıkmıştı, tedavi yarıda kaldı. Allah böyle çocuklara şifa versin diyorum. 5 yıl hastalığım tekrarlamazsa bu hastalığı yenmiş olacağım" dedi. Yasemin, başka bir videoda ise "Ben lösemiyim arkadaşlar. 8 ay hastanede yattım ve iyileştim, çok zor günler geçirdim. Saçım da yavaş yavaş uzayacak" diye seslenerek, kendisi gibi aynı hastalıkla mücadele eden akranlarına moral verdi.
 

#Youtube #çoçoktan lösemi #douygusal anlatım #video haber #tedavi süreci #lösemi #Lösemili Yasemin
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