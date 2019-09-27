Lübnan'da akaryakıt istasyonları greve gitti
BEYRUT (AA) - Lübnan'daki Akaryakıt İstasyonu İşletmecileri Birliği, karaborsa ile resmi dolar kuru arasındaki fark sebebiyle zarara uğradıkları gerekçesiyle ülke genelinde süresiz grev başlattıklarını duyurdu.Yerel basına göre, Akaryakıt...
BEYRUT (AA) - Lübnan'daki Akaryakıt İstasyonu İşletmecileri Birliği, karaborsa ile resmi dolar kuru arasındaki fark sebebiyle zarara uğradıkları gerekçesiyle ülke genelinde süresiz grev başlattıklarını duyurdu.
Yerel basına göre, Akaryakıt İstasyonu İşletmecileri Birliği Başkanı Sami Berakes, döviz kurunun petrol sektörü üzerindeki yansımalarına tepki göstererek, ülke genelinde süresiz greve gitme kararı aldıklarını söyledi.
Başkent Beyrut ile ülkenin diğer bazı bölgelerindeki petrol istasyonlarının, satışlarını durdurduğu gözlendi.
İstasyon sahipleri akaryakıtı dolar ile alıp Lübnan lirası ile satan istasyonların karaborsa ile resmi dolar kuru arasındaki fark sebebiyle zarara uğradıklarını belirterek, sorunun çözülmesini talep ediyorlar.
Lübnan'da karaborsada 1 dolar bin 570 Lübnan lirası iken, resmi kurda bu rakam bin 507 Lübnan lirasına kadar düşüyor.
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
|İmsak
|05:11
|Güneş
|06:34
|Öğle
|12:45
|İkindi
|16:06
|Akşam
|18:45
|Yatsı
|20:03
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|14
|2. Real Sociedad
|6
|13
|3. Atletico Madrid
|6
|13
|4. Athletic Bilbao
|6
|12
|5. Granada
|6
|11
|6. Barcelona
|6
|10
|7. Sevilla
|6
|10
|8. Villarreal
|6
|8
|9. Real Betis
|6
|8
|10. Getafe
|6
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Osasuna
|6
|7
|13. Valencia
|6
|6
|14. Real Valladolid
|6
|6
|15. Celta de Vigo
|6
|6
|16. Eibar
|6
|5
|17. Deportivo Alaves
|6
|5
|18. Espanyol
|6
|5
|19. Mallorca
|6
|4
|20. Leganés
|6
|2