BEYRUT (AA) - Fransa'nın Lübnan Özel Temsilcisi Pierre Dukan, Lübnan'daki ekonomik durumun çok kötü olduğunu söyledi.

Fransa tarafından, düşük faizlerle Lübnan'a 11 milyar dolar kredi sağlayacak CEDRE konferansı kararlarının uygulanmasını takip etmekle görevlendirilen Dukan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta basın toplantısı düzenledi.

Dukan, ülkesinin, Lübnan yönetimi ile Lübnanlı ekonomi liderleri, sivil toplum temsilcileri ve bağışçı kurumlar arasında arabuluculuk yaptığını söyledi.

Lübnan'daki reformların harcamalara odaklanması gerektiğini belirten Dukan, "Lübnan'da ekonomik durum çok kötü. Ülkede 2020'den itibaren elektrik sektöründe fiyat tarifelerinin artırılmaya başlanması ve yolsuzlukla mücadelenin güçlendirilmesi zorunludur." dedi.

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, salı günü ekonomide olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Uluslararası ekonomi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Lübnan'ın görünümünü 24 Ağustos'ta B'den CCC sınıfına düşürdüğünü açıklamıştı.

- Lübnan'ın genel borcu 86,2 milyar dolar

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan, 2011'de Suriye'deki krizin başlamasıyla maruz kaldığı mülteci dalgaları ve yaşadığı siyasi sorunlar nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşıyor.

Son dönemde büyük ekonomik kriz yaşayan Lübnan'da, Maliye Bakanlığının mayısta yayınlanan raporuna göre, 2019'un ilk çeyreği itibarıyla genel borç 86,2 milyar dolara ulaştı.

- Lübnan'a destek konferansı CEDRE

Fransa'nın başkenti Paris'te geçen yıl nisan ayında düzenlenen CEDRE konferansında, Lübnan'daki altyapı reformlarını gerçekleştirmek amacıyla 860 milyonu hibe ve diğeri düşük faizli kredi olmak üzere 11 milyar dolarlık yardım vaadinde bulunulmuştu.