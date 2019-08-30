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Lübnan'dan “İran tankerinden bize talep gelmedi“ açıklaması

BEYRUT (AA) - Lübnan Enerji Bakanı Neda Bustani, Suriye'ye petrol taşıdığı gerekçesiyle Cebelitarık'ta alıkonulup serbest bırakılan İran'a ait tankerden kendilerine bir talep gelmediğini belirtti.Bustani, Twitter hesabından yaptığı...

Genel 30.08.2019, 13:57 30.08.2019, 16:06
Lübnan'dan “İran tankerinden bize talep gelmedi“ açıklaması
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BEYRUT (AA) - Lübnan Enerji Bakanı Neda Bustani, Suriye'ye petrol taşıdığı gerekçesiyle Cebelitarık'ta alıkonulup serbest bırakılan İran'a ait tankerden kendilerine bir talep gelmediğini belirtti.

Bustani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran'a ait "Adrian Darya-1" tankerinin Lübnan'a gelmesi yönünde bir talebin olmadığını ifade etti.

Enerji Bakanlığı olarak hiçbir ülkeden ham petrol satın almadıklarını hatırlatan Bustani, ayrıca Lübnan'ın ham petrol rafinerisine sahip olmadığını aktardı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Maliye Bakanı Ali Hasan Halil de İran'a ait Adrian Darya-1 tankerinin Lübnan'a doğru yol aldığına dair kendilerine bilgi ulaşmadığını söyledi.

- Tanker krizi

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle Panama bayraklı "Grace 1" adlı İran tankerini alıkoymuştu. İranlı yetkililer ise tankerin bırakılmasını aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerini Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu. 

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini 15 Ağustos'ta serbest bırakma kararı almış ancak ABD'deki Columbia Bölge Mahkemesi İran tankerine el koyma kararı çıkarmıştı.

İran, "Grace 1" adlı tankere serbest bırakıldıktan sonra kendi bayrağını çekmiş ve adını "Adrian Darya-1" olarak değiştirmişti.

#iran tankeri #Lübnan
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