Lübnan ordusu İsrail'in 40'tan fazla havan topu attığını açıkladı
- Lübnan ordusu, İsrail'in güçlerinin, Lübnan'ın Marun er-Ras, Aytaron ve Yaron beldelerine onlarca havan topu attığını duyurdu
BEYRUT (AA) - Lübnan ordusu, İsrail'in güçlerinin, sınırın Lübnan tarafında yer alan Marun er-Ras, Aytaron ve Yaron beldelerine onlarca havan topu attığını açıkladı.
Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, İsrail'in, sınır bölgesinde yer alan Lübnan'nın Marun er-Ras, Aytaron ve Yaron beldelerine yönelik 40'tan fazla havan topu saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu saldırılar sebebiyle bölgede yangınların çıktığı ifade edildi.
İsrail ordusu, Lübnan'dan, sınırın İsrail tarafındaki askeri üsse ve araçlara yönelik bir dizi tanksavar atışı yapıldığını açıklamıştı. İsrail, saldırıya karşılık atışların yapıldığı belirtilen Lübnan'ın güneyindeki bölgeleri vurduğunu belirtti.
Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, Hizbullah örgütü ile İsrail arasında yaşanan karşılıklı gerginliğin önüne geçilmesi için uluslararası toplumun müdahalesini istedi.
Ülkenin güneyinde konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücünün (UNIFIL) de, gerginliğin önüne geçmek üzere ilgili taraflarla temaslar kurduğu kaydedildi.
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