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Lübnan'da ekonomik durumun kötüye gitmesi protesto edildi

BEYRUT (AA) - Lübnan'da ekonomik durumun kötüye gittiği gerekçesiyle başkent Beyrut'ta gösteri düzenlendi.Başkent Beyrut'un şehir merkezinde yer alan Şehitler Meydanı'nda toplanan onlarca vatandaş, ülkedeki ekonomik durumdan...

Genel 06.10.2019, 17:33
Lübnan'da ekonomik durumun kötüye gitmesi protesto edildi

BEYRUT (AA) - Lübnan'da ekonomik durumun kötüye gittiği gerekçesiyle başkent Beyrut'ta gösteri düzenlendi.

Başkent Beyrut'un şehir merkezinde yer alan Şehitler Meydanı'nda toplanan onlarca vatandaş, ülkedeki ekonomik durumdan sorumlu tuttukları hükümeti protesto etti.

Lübnan bayrakları taşıyan ve ulusal marşlarla Şehitler Meydanı'ndan Hükümet Sarayı önündeki Riyad Sulh Meydanı'na yürüyen göstericiler, ellerinde "1990'lı yıllardan bu yana bizleri yöneten ve kanımızı emerek halkı yoksullaştıranlara karşı gösteri yapmak üzere çıktık", "Mezhepsel yolsuzluk siyasi düzene karşı gösteri için buradayız" ve "Yağmalanan devleti geri getirmek ve iktidar mafyasından hesap sormak üzere buradayız." yazılı pankartlar taşıyarak çeşitli sloganlar attı.

Ayrıca Beyrut'un Hamra bölgesindeki Merkez Bankası'na açılan yol ile diğer bazı yollar, kısa süreliğine göstericiler tarafından trafiğe kapatıldı.

Başkentin şehir merkezindeki gösteriler, alınan yoğun güvenlik önlemleri altında gerginlik yaşanmadan sona erdi.

Geçen hafta da ülkenin farklı bölgelerinde toplanan Lübnanlılar, ekonomik durumun kötüye gitmesine karşı gösteri düzenlemişti.

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, 3 Eylül'de ekonomide olağanüstü hal ilan etmişti.

Uluslararası ekonomi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Lübnan'ın görünümünü 24 Ağustos'ta B'den CCC sınıfına düşürdüğünü açıklamıştı.

- Lübnan'ın kamu borcu 86,2 milyar dolar

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan, 2011'de Suriye'deki krizin başlamasıyla maruz kaldığı mülteci dalgaları ve yaşadığı siyasi sorunlar nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşıyor.

Son dönemde büyük ekonomik kriz yaşayan Lübnan'da, Maliye Bakanlığının mayısta yayımlanan raporuna göre, 2019'un ilk çeyreği itibarıyla kamu borcu 86,2 milyar dolara ulaştı.

#BEYRUT #ekonomik durum #Lübnan #protesto
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