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Macaristan Cumhurbaşkanı Ader Gürcistan'da

TİFLİS (AA) - Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader ile bir araya geldi.

Genel 05.09.2019, 13:39 05.09.2019, 14:00
Macaristan Cumhurbaşkanı Ader Gürcistan'da

TİFLİS (AA) - Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader ile bir araya geldi.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, resmi temaslar kapsamında başkent Tiflis'te bulunan Macar mevkidaşı Ader'i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.

İki lider, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Zurabişvili, görüşmede, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü sorunlarını el aldıklarını belirtti.

"Macaristan'ın, Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne verdiği desteğin farkındayız. Macaristan bu konuda bizim hazırladığımız yasa tasarılarını her zaman destekliyor ve bu bizim için çok önemli." diyen Zurabişvili, Ader'in Güney Osetya'nın işgal hattında incelemelerde bulunacağını da söyledi.

Ader ise Gürcistan'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiğini ve bundan büyük onur duyduğunu dile getirdi.

Gürcistan'ın gündeminde bir yandan güvenlik diğer yandan NATO ile entegrasyon konuları bulunduğunu kaydeden Ader, "Macaristan daha önce yaptığı gibi gelecekte de Gürcistan'ın NATO ile entegrasyon sürecine destek verecek." dedi.

Ader, iki günlük Gürcistan ziyareti kapsamında, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın işgal hattını ziyarete ederek, burada incelemelerde bulunacak.

#Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader Gürcistanda
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