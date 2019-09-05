Macaristan Cumhurbaşkanı Ader Gürcistan'da
- Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile görüştü - Ader, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın işgal hattını ziyaret edecek
TİFLİS (AA) - Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader ile bir araya geldi.
Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, resmi temaslar kapsamında başkent Tiflis'te bulunan Macar mevkidaşı Ader'i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.
İki lider, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Zurabişvili, görüşmede, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü sorunlarını el aldıklarını belirtti.
Ader ise Gürcistan'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiğini ve bundan büyük onur duyduğunu dile getirdi.
Gürcistan'ın gündeminde bir yandan güvenlik diğer yandan NATO ile entegrasyon konuları bulunduğunu kaydeden Ader, "Macaristan daha önce yaptığı gibi gelecekte de Gürcistan'ın NATO ile entegrasyon sürecine destek verecek." dedi.
Ader, iki günlük Gürcistan ziyareti kapsamında, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın işgal hattını ziyarete ederek, burada incelemelerde bulunacak.