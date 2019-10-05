Maden işçileri tazminat için Ankara'ya yürüyor
- Tazminat haklarının ödenmediğini belirten Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi 60 işçi, Manisa'nın Soma ilçesinden Ankara'ya yürüyüş başlattı
MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde, Bağımsız Maden-İş Sendikasına üye 60 işçi, 2014'teki maden faciasının ardından çoğunluğu Soma Madencilik AŞ olmak üzere farklı firmalarda işten çıkarılan işçilerin tazminatlarını alamadıklarını belirterek Ankara'ya yürüyüş başlattı.
Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi maden işçileri, ellerindeki döviz ve pankartlarla, Soma'dan başlayarak Ankara’da 10 gün sonra son bulacak yürüyüş eylemi için Soma Cengiz Topel Meydanı'nda bir araya geldi.
Sendika temsilcisi Ömer Kamil Kartal, yaptığı açıklamada, tazminat haklarının ödenmesini istediklerini belirtti. Kartal, şöyle konuştu:
İşçiler adına bir açıklama yapan maden işçisi Ercan Erkalkan ise işten çıkarılan maden işçileri olarak, haklarını aramaya devam edeceklerini söyledi.
Yapılan basın açıklamasının ardından maden işçilerinden ve sendika temsilcilerinden oluşan 60 maden işçisi ve aileleri, Soma Beşyol Madenci Anıtı'na gelerek burada saygı duruşunda bulundu. İşçiler, daha sonra Manisa'nın Akhisar ilçesi Süleymanlı Mahallesi'ne doğru yürüyüşe geçti.
Polis ise bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.
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