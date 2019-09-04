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Maden işçisi 288 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

- Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde geçen yıl kasım ayında özel bir maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan işçilerden biri tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Genel 04.09.2019, 11:34
Maden işçisi 288 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde geçen yıl kasım ayında özel bir maden ocağında meydana gelen patlama sonucu yaralanan işçilerden Adem Alibaş, tedavi gördüğü hastanede 288 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

İlçeye bağlı Çamlık Mahallesi Dağ Yolu Sokağı'nda 21 Kasım 2018'de özel bir maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan ve mesai arkadaşları tarafından kurtarılarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Adem Alibaş, yaşamını yitirdi.

Madencinin cenazesinin yarın öğle vakti Rüzgarlımeşe Camisi'nde kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi.

- Olay

Kilimli ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi Dağ Yolu Sokağı'nda, 21 Kasım 2018'de İ.A'ya ait ruhsatsız maden ocağında metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada iki işçi yaralanmış, mahsur kalan ve hayatını kaybeden 3 işçinin cenazesi 10 saati aşkın çalışmanın ardından çıkarılmıştı.

Olayla ilgili ocak sahibi İ.A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tahliye edilmişti.

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