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Maden yüklü tır araçlara ve elektrik direğine çarptı: 2 ölü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde tırın park halindeki araçlara ve elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi öldü.Mustafa Ateş idaresindeki 07 GSY 49 plakalı maden yüklü tır, Halil Bey Bulvarı'nda yol kenarında park halindeki...

Genel 27.09.2019, 18:03
Maden yüklü tır araçlara ve elektrik direğine çarptı: 2 ölü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde tırın park halindeki araçlara ve elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi öldü.

Mustafa Ateş idaresindeki 07 GSY 49 plakalı maden yüklü tır, Halil Bey Bulvarı'nda yol kenarında park halindeki otomobil ve iki motosiklete çarptı.

Bu sırada yol kenarında dolmuş bekleyen Seyhan Pınar (57) sıkıştığı tır ile devrilen elektrik direği arasında hayatını kaybetti.

Kentteki bir hastane götürülen sürücü Ateş de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

#milas #muğla #Mustafa Ateş #Seyhan Pınar
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