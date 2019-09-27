Maden yüklü tır araçlara ve elektrik direğine çarptı: 2 ölü
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde tırın park halindeki araçlara ve elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi öldü.Mustafa Ateş idaresindeki 07 GSY 49 plakalı maden yüklü tır, Halil Bey Bulvarı'nda yol kenarında park halindeki...
Genel 27.09.2019, 18:03
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde tırın park halindeki araçlara ve elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi öldü.
Bu sırada yol kenarında dolmuş bekleyen Seyhan Pınar (57) sıkıştığı tır ile devrilen elektrik direği arasında hayatını kaybetti.
Kentteki bir hastane götürülen sürücü Ateş de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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