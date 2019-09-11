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Mağarada lahit arayan definecilere suçüstü

- Kütahya'nın Emet ilçesinde bir mağarada içinde altın olduğu iddia edilen lahdi ararken yakalanan 4 zanlı gözaltına alındı

Genel 11.09.2019, 11:37 11.09.2019, 11:43
Mağarada lahit arayan definecilere suçüstü

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Emet ilçesinde bir mağarada içi altın dolu olduğunu iddia ettikleri lahdi arayan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düşecek köyü yakınında Gökbel mevkisindeki bir mağarada şüpheli kişiler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Olay yerine giden ekipler, kaçak kazı yapan M., C.Ş, S.Ç. ve C.Ö'yü gözaltına aldı.

Şüphelilerin define aramada kullandığı iki dinamit lokumu, jeneratör, kırıcı delici matkap ve dinamit patlatmak için 100 metre uzunluğunda kablo ele geçirildi. Ele geçirilen dinamitler, jandarma bomba uzmanlarınca kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi.

Zanlıların, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

#Define #Emet #gözaltı #jandarma #Kaçak Kazı #kütahya #şüpheli
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