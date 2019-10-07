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Mağarada mahsur kalan iki kişi kurtarıldı
MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde denize sıfır olan mağarada mahsur kalan iki kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Genel 07.10.2019, 10:29 07.10.2019, 10:36
MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde denize sıfır olan mağarada mahsur kalan iki kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Furkan Uzun ve Oğuzhan Yavuz gezi amacıyla ilçeye bağlı Yanışlı Mağarası'na gitti.
Bir süre burada vakit geçiren Uzun ve Yavuz mağaranın denize sıfır olması, deniz suyunun yükselmesi ve dalga şiddetinin artmasından dolayı mahsur kaldı.
Uzun ve Yavuz, bulundukları yerden çıkamayınca durumu AFAD, AKUT ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, mahsur kalan iki kişiyi mağaranın üst kısmından uzatılan ip yardımıyla 40 metre yukarıya çekerek kurtardı.
Uzun ve ve Yavuz'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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