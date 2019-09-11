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Mahir Ünal’ın konvoyunda trafik kazası: 2 vekil hafif yaralandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın Kahramanmaraş ziyaretinde konvoyunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Habibe Öçal ile İmran Kılıç hafif şekilde yaralandı.
Genel 11.09.2019, 20:48
Kaza, Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zincirleme trafik kazasında AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Habibe Öçal ile İmran Kılıç hafif şekilde yaralandı. Öçal ile Kılıç, kontrol amaçlı Türkoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, kaza sonrası Öçal ile Kılıç’ı hastanede ziyaret etti. Hafif yaralanan vekillerin sağlık durumlarının iyi olduğu, yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edildiği öğrenildi.(Muhammet Özer/İHA)
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