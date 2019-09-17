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Makamında sokak hayvanı besleyen kişiye “aylıktan kesme“ cezası verilmesi

- Rize Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak: - "Rukiyye Yılmaz'a verilen ceza, hayvan bakımı ve yaralı hayvanların korunmasıyla ilişkili olmayıp kurum amirinin sözlü ve yazılı uyarılarını dikkate almadan davranışında ısrarcı olması, çalıştığı kurumun huzur, sükun ve çalışma düzenini bozması ve amirleri tarafından verilen emirleri kasıtlı olarak yerine getirmemesinden kaynaklıdır"

Genel 17.09.2019, 15:54 17.09.2019, 16:18
Makamında sokak hayvanı besleyen kişiye “aylıktan kesme“ cezası verilmesi
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RİZE (AA) - Rize Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, İl Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılığı yaptığı dönemde makamında sokak hayvanları ile papağan besleyen Rukiyye Yılmaz'a verilen cezanın, hayvan bakımı ve yaralı hayvanların korunmasıyla ilgili olmadığını, Yılmaz'ın kurum amirinin sözlü ve yazılı uyarılarını dikkate almadan davranışında ısrarcı olması, çalıştığı kurumun huzur, sükun ve çalışma düzenini bozması ve amirleri tarafından verilen emirleri kasıtlı olarak yerine getirmemesinden kaynaklı olduğunu bildirdi.

Koçak, bazı haber sitelerinde yer alan "Makam odasında yaralı hayvanlara bakan müdüre ceza" başlıklı habere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Habere konu olayın hayvanseverlikle ilgili olmadığına işaret eden Koçak, "Rukiyye Yılmaz ile ilgili müdürlüğümüze gelen şikayet dilekçeleri üzerine yapılan idari bir işlemden ibarettir. Kendisine yapılan uyarılardan sonra yürütülen inceleme sonucunda gerçekleşen idari ve disiplin işlemidir." ifadesini kullandı.

Koçak, konuyla ilgili hukuki sürecin devam ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Habere konu olduğunun aksine Rukiyye Yılmaz'a verilen ceza, hayvan bakımı ve yaralı hayvanların korunması ile ilişkili olmayıp kurum amirinin sözlü ve yazılı uyarılarını dikkate almadan davranışında ısrarcı olması, çalıştığı kurumun huzur, sükun ve çalışma düzenini bozması ve amirleri tarafından verilen emirleri kasıtlı olarak yerine getirmemesinden kaynaklıdır."

#Rize #Rize Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak
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