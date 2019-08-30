İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de akciğer sertleşmesi nedeniyle yaşamını oksijen tüpüne bağlı sürdüren kadın, ender gerçekleştirilen akciğer nakli operasyonuyla "rahat bir nefes" aldı.

Bayraklı ilçesinde yaşayan 2 çocuk,1 torun sahibi 50 yaşındaki Güllü Boy'a 4 yıl önce rahatsızlanmasının ardından başvurduğu Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde akciğer sertleşmesi teşhisi kondu.

Bir süre ilaç tedavisi uygulanan Boy'un yaşadığı sağlık sorunları her geçen gün artmaya devam etti.

Solunum sıkıntısı nedeniyle evinden çıkamaz duruma gelen Boy, yaşamını oksijen tüpüyle sürdürmeye başladı.

Doktorların bir yıl önce acil akciğer nakli olmasına karar verdiği ve listeye aldığı Boy'a mutlu haber bir ay önce geldi.

İzmir'de beyin ölümü gerçekleşen 50 yaşındaki bir hastanın ailesi tarafından bağışlanan akciğeri 10 saat süren bir ameliyatla Boy'a nakledildi.

Güllü Boy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle çok zor günler yaşadığını, hastalığının son aylarında tüm gününü oksijen tüpüne bağlı olarak geçirdiğini ifade etti.

Doktorunun telefonla arayıp "Gözün aydın sana uygun akciğer bulundu" sözlerini hala unutamadığını dile getiren Boy, şunları kaydetti:

"Çok şükür artık rahat nefes alıyorum. Makinesiz nefes almak çok güzel bir şey. Geceleri öksürükten uyuyamıyordum artık rahatça uyuyabiliyorum. Nakil bekleyen insanlar hiç korkmasınlar ne acı ne ağrı duyuluyor. İnşallah benim gibi uyumlu organ erken çıkar onlar da sağlığına kavuşur. İnsanların organlarını bağışlamalarını istiyorum. Bu sayede organ nakli bekleyen hastalar da sağlıklarına kavuşur."

Boy, kendisine akciğeri nakledilen kişi ile ailesine çok dua ettiğini aktardı.

- "Vücut naklettiğimiz organı kabul etti"

EÜ Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pervin Korkmaz Ekren de Boy'un bu süreçte hiçbir zaman moralini bozmayıp, hayata sıkı sıkıya bağlandığını söyledi.

Akciğer naklinin zor bir operasyon olduğuna işaret eden Ekren, "Nakilden sonra ortalama yaşam süresi değişebiliyor. Dünyada hastaların yaklaşık yüzde 50'sinin nakilden sonra 6 yıl kadar yaşadığına ilişkin istatistikler var. Tabii bu, hastadan hastaya değişiyor. Şu ana kadar yaptığımız ön testlerde hastamızda herhangi bir sıkıntı olmadığını gördük. Vücut naklettiğimiz organı kabul etti." ifadelerini kullandı.

EÜ Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalında Akciğer Nakli Sorumlusu Doç. Dr. Ali Özdil de nakil olmasaydı Güllü Boy'un hayati tehlike yaşayacağını vurguladı. Özdil, "Şanslı bir hasta, uygun akciğer bulundu ve nakil oldu. Bizim listemizde nakil olmayı bekleyen 10 hastamız var ve bu rakam her gün artıyor." ifadelerini kullandı.

Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta Derneği Başkanı Kamil Hamidullah da bağışlanan akciğer sayesinde bir arkadaşlarının daha sağlığına kavuştuğunu, daha çok hastanın akciğer nakli olması için mutlaka bağış oranlarının artması gerektiğini söyledi.