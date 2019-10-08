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Makyaj malzemesi sandığı yapıştırıcıyla gözlerini yapıştırdı

Bursa’da, okuldan gelen ablasının çantasından aldığı yapıştırıcıyı makyaj malzemesi sanıp oynamaya başlayan 3 yaşındaki çocuğun gözlerine yapıştırıcı bulaştı. Sol göz kapakları yapışan küçük kız tedavi altına alındı.

Genel 08.10.2019, 09:25
Makyaj malzemesi sandığı yapıştırıcıyla gözlerini yapıştırdı
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Bursa’da, okuldan gelen ablasının çantasından aldığı yapıştırıcıyı makyaj malzemesi sanıp oynamaya başlayan 3 yaşındaki çocuğun gözlerine yapıştırıcı bulaştı. Sol göz kapakları yapışan küçük kız tedavi altına alındı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yaşındaki Havvanur A., okuldan dönen ablasının çantasını karıştırdı. Çantada bulduğu ve makyaj malzemesi sandığı yapıştırıcı ile oynamaya başlayan minik Havvanur, yapıştırıcıyı gözlerine sürmeye başladı. Yapıştırıcının etkisiyle gözleri yanan ve kapanan minik Havvanur ağlayarak ailesinden yardım istedi. Minik kızın gözlerine yapıştırıcı yapıştığını fark eden ailesi durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri minik Havvanur’u ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Gözlerinin açılması için tedavi altına alınan Havvanur A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Derya Evren - Serkan Akkuş/İHA)
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