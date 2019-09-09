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Malatya'da 10 yaşındaki çocuğun cesedi çayda bulundu
MALATYA (AA) - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 10 yaşındaki çocuğun cesedi, Tohma Çayı'nda bulundu. Akçadağ ilçesi Keklikpınar Mahallesi Aşağıköy mevkisinde yaşayan Gültekin ailesi, oğulları Miraç Gültekin'i evde bulamayınca...
Genel 09.09.2019, 14:14 09.09.2019, 14:17
MALATYA (AA) - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 10 yaşındaki çocuğun cesedi, Tohma Çayı'nda bulundu.
Akçadağ ilçesi Keklikpınar Mahallesi Aşağıköy mevkisinde yaşayan Gültekin ailesi, oğulları Miraç Gültekin'i evde bulamayınca komşuların da yardımıyla çevrede arama başlattı.
İtfaiye su altı arama kurtarma ekipleri terliğin bulunduğu yerden çaya girerek, arama çalışmasına başladı.
Ekipler 10 dakikalık çalışmanın ardından Gültekin'in cesedini yaklaşık 3 metre derinlikten çıkardı.
Gültekin'in cesedi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.
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