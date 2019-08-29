Son Dakika
Serbest piyasada altın fiyatları
Borsa ilk yarıda yükseldi
Beşiktaş ayrılığı açıkladı
KPSS sonuçları açıklandı
Dev petrol arama platformunun boğazdan geçişi havadan görüntülendi
Fikret Orman yeniden Kulüpler Birliği Başkanı seçildi
Stromboli yanardağındaki patlama turistleri korkuttu
Bakan Akar’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Afrika yanıyor ancak Amazonlar konuşuluyor
Annesini öldürdü, ’Pişmanım’ dedi

Malatya'da otomobil devrildi: 3 yaralı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Genel 29.08.2019, 08:22 29.08.2019, 11:07
Malatya'da otomobil devrildi: 3 yaralı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Özden Ablak'ın kullandığı 34 LN 6329 plakalı otomobil, Erkenek Mahallesi girişinde yaklaşık 50 metre yükseklikten şarampole devrildi.

Kazada araç içerisine sıkışan sürücü ile eşi Hakan Ablak ve ismi henüz öğrenilemeyen çocuğu itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Hastanesi'ne kaldırıldı.

#3 yaralı #Doğanşehir #malatya #trafik kazası
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 29 Ağustos 2019
İmsak 04:37
Güneş 06:06
Öğle 12:55
İkindi 16:36
Akşam 19:34
Yatsı 20:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@