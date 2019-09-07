Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

MALATYA (AA) - Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yeşilyurt ilçesi Koşu Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, tabanca ve av tüfeğinin kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucu H.İ. (28) ve S.Y. (26) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen H.İ. kurtarılamadı.

Güvenlik güçleri olaya karıştığı belirlenen B.T, E.T. ve A.T'yi yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.