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Malatya ve Kilis'teki camilerde Fetih suresi okundu

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Malatya ve Kilis'teki camilerde Fetih suresi okundu.

Genel 10.10.2019, 07:36 10.10.2019, 10:37
Malatya ve Kilis'teki camilerde Fetih suresi okundu

MALATYA/KİLİS (AA) - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Malatya ve Kilis'teki camilerde Fetih suresi okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yurt genelindeki bütün camilerde Fetih suresi okunacağı ve dua edileceği talimatı üzerine Malatya ve Kilis'teki camilerde de sure okundu.

Malatya'nın Darende ilçesindeki Somuncu Baba Külliyesi'nde sabah ezanından sonra Fetih suresi okunurken, Mehmetçik'in muvaffakiyeti için dua eden cami imamına cemaat de eşlik.

Namaz sonrasında gençler Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etmeye devam etti.

- Kilis

Kilis'te de Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için sabah namazı öncesinde Fetih suresi okundu, dua edildi.

Kent merkezindeki Kayabaş Camisi'nde sabah ezanından sonra Fetih suresi okunurken, vatandaşlar Mehmetçik'in muvaffakiyeti için dua eden cami imamına eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#barışpınarı #malatya #kilis #Darende #BarışPınarıHarekatı
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