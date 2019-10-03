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Malezya 5G'ye Huawei'nin desteğiyle geçiyor

- Malezya, 2020'de 5G teknolojisini ülke genelinde hizmete sunmak için Huawei ile iş birliği yapacak

Genel 03.10.2019, 20:30
Malezya 5G'ye Huawei'nin desteğiyle geçiyor
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KUALA LUMPUR (AA) - Malezya, 5G internet teknolojisini ülke genelinde hizmete sunmak için Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei ile anlaşma imzaladı.

İdari başkent Putrajaya'daki Başbakanlık Ofisi'nde gerçekleşen ve Başbakan Mahathir Muhammed, Huawei'nin Malezya Üst Yöneticisi Michael Yuan ve Malezyalı telekom şirketi Maxis'in Üst Yöneticisi Gökhan Öğüt'ün katıldığı törende, Huawei'nin Malezya'ya 5G teknolojisine geçiş için ekipman, hizmet ve teknik bilgi desteği sağlaması üzerine anlaşmaya varıldı.

Törenin ardından basına konuşan Mahathir, "Maxis ve Huawei'nin bu ortamı değerlendirip Malezya'nın dijital ekonomisinin gelişimine katkı sağladığını görmekten memnunum." dedi.

Mahathir, "5G teknolojisinin bütün Malezya'yı birbirine bağlayan anahtar unsur olacağından ve üretim, tarım, sağlık gibi endüstrileri dönüştüreceğinden şüphemiz yok. Bu sayede Malezya, küresel alanda rekabete açık kalacaktır." diye konuştu.

Maxis Üst Yöneticisi Öğüt de maruz kaldığı bir takım yaptırımlara rağmen firmasının Huawei'ye karşı güveninin tam olduğunu vurguladı ve "Huawei Maxis'in uzun dönem ortağıdır. 4G teknolojisine de Huawei ile geçtik, bu yüzden ileriye dönük adımlarda herhangi bir sorun görmüyorum." ifadelerini kullandı.

Huawei'nin, Malezya'nın 5G'ye sağlam bir şekilde geçişini sağlayabilecek enstrümanları iyi kullanacağının altını çizen Öğüt, "Huawei, aynı zamanda Maxis'in 5G ağı bakımı ve faaliyetiyle alakalı destek sağlamak için uzmanlardan oluşan bir ekibi görevlendirecek." dedi.

Malezya, 5G teknolojisini 2020'nin ikinci yarısından itibaren ülke genelinde hizmete sunacak.

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