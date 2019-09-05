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Malezya'dan Mursi'nin oğlunun vefatına taziye

Malezya Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail: "Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi'nin vefatından ötürü son derece üzüntülüyüm. Ailesi ve sevenlerine taziyelerimi iletiyorum"

Genel 05.09.2019, 09:34 05.09.2019, 09:42
Malezya'dan Mursi'nin oğlunun vefatına taziye

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya hükümeti, Mısır'da hapishanede hayatını kaybeden, ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin küçük oğlu Abdullah Mursi'nin vefatı üzerine taziyede bulundu.

Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi'nin vefatından ötürü son derece üzüntülüyüm. Ailesi ve sevenlerine taziyelerimi iletiyorum. Zor dönemlerinde dualarım onlarladır." ifadelerini kullandı.

Abdullah Mursi bu gece kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, haziran ayında mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti.

Necla Mahmud ile evli olan Mursi'nin, Ahmed, Şeyma, Üsame, Ömer ve Abdullah adında 5 çocuğu vardı.

#Abdullah Mursi #malezya #mısır #Muhammed Mursi #taziye #Wan Azizah Wan İsmail
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