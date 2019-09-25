Son Dakika
Muğla'da 31 düzensiz göçmen yakalandı
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Hollanda Dışişleri Bakanı Blok'tan Türkiye'ye terörizmle mücadele teşekkürü
Ukrayna'dan BM'ye eleştiri
Fenerbahçe Beko, Stimac transferinin detaylarını açıkladı
Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Balıkesir'de gazdan zehirlenme şüphesiyle 8 işçi hastaneye kaldırıldı
Milli sörfçü Dilara Uralp, olimpiyat vizesini aldı
Trump, Macron ve Merkel ile İran meselesini görüştü
17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Elit Tur'a yükseldi

Malezya genelinde hava kirliliği azaldı

- Orman yangınlarının yol açtığı hava kirliliğinin genel olarak "makul" seviyeye düştüğü bildirildi

Genel 25.09.2019, 15:57
Malezya genelinde hava kirliliği azaldı

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'nın güneyi ile Endonezya'nın Sumatra ve Kalimantan adalarının kuzeyinde çıkan orman yangınlarının sebep olduğu hava kirliliği ülke genelinde azaldı.

Malezya Meteoroloji Biriminden yapılan açıklamada, hava kirliliğinin, bugün sabahtan itibaren ülkenin birçok bölgesinde hava kalitesi endeksinde "sağlıksız" seviye olarak kabul edilen 100'ün altına indiği ve genel olarak da "makul hava kirliliği" indeksi olan 60 ila 70'te seyrettiği bildirildi.

Hava kalitesinin sağlık riski taşıdığı tek bölgenin Selangor eyaletindeki Johan Setia kenti olduğu belirtildi.

Meteoroloji yetkilileri geçen hafta, Muson rüzgarlarının bu hafta yön değiştirmesiyle ülke genelindeki hava kirliliği ve duman bulutu oranının azalacağını ifade etmişti. Ülkede hava kirliliğinin en kötü durumda olduğu Selangor eyaletine bağlı Johan Setia ve Klang kentlerinde hava kirliliği endeksi 176’ya çıkarak “aşırı sağlıksız” seviyesine yaklaşmıştı.

- Üç firmanın yangınlarla bağlantılı olduğu iddiası

Diğer yandan Malezya basınında yer alan haberlerde, Endonezya'da faaliyet gösteren Singapur merkezli 3 firmanın, ülkenin Sumatra ve Kalimantan adalarındaki orman yangınlarıyla bağlantısı olduğu öne sürüldü.

Malezya'nın güney kesimleri ile Endonezya'nın Sumatra ve Kalimantan adalarındaki orman yangınları temmuz sonundan bu yana sürüyor.

#Hava Kirliliği #Endonezya #Duman bulutu #orman yangini #malezya
Yorumlar (0)
19°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 25 Eylül 2019
İmsak 05:09
Güneş 06:32
Öğle 12:45
İkindi 16:08
Akşam 18:48
Yatsı 20:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Granada 6 11
2. Athletic Bilbao 5 11
3. Real Madrid 5 11
4. Barcelona 6 10
5. Real Sociedad 5 10
6. Sevilla 5 10
7. Atletico Madrid 5 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Osasuna 5 7
11. Levante 6 7
12. Getafe 5 6
13. Real Valladolid 6 6
14. Valencia 5 5
15. Deportivo Alaves 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1

Gelişmelerden Haberdar Olun

@