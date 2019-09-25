Malezya genelinde hava kirliliği azaldı

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'nın güneyi ile Endonezya'nın Sumatra ve Kalimantan adalarının kuzeyinde çıkan orman yangınlarının sebep olduğu hava kirliliği ülke genelinde azaldı.

Malezya Meteoroloji Biriminden yapılan açıklamada, hava kirliliğinin, bugün sabahtan itibaren ülkenin birçok bölgesinde hava kalitesi endeksinde "sağlıksız" seviye olarak kabul edilen 100'ün altına indiği ve genel olarak da "makul hava kirliliği" indeksi olan 60 ila 70'te seyrettiği bildirildi.

Hava kalitesinin sağlık riski taşıdığı tek bölgenin Selangor eyaletindeki Johan Setia kenti olduğu belirtildi.

Meteoroloji yetkilileri geçen hafta, Muson rüzgarlarının bu hafta yön değiştirmesiyle ülke genelindeki hava kirliliği veoranının azalacağını ifade etmişti. Ülkede hava kirliliğinin en kötü durumda olduğu Selangor eyaletine bağlı Johan Setia ve Klang kentlerinde hava kirliliği endeksi 176’ya çıkarak “aşırı sağlıksız” seviyesine yaklaşmıştı.

- Üç firmanın yangınlarla bağlantılı olduğu iddiası

Diğer yandan Malezya basınında yer alan haberlerde, Endonezya'da faaliyet gösteren Singapur merkezli 3 firmanın, ülkenin Sumatra ve Kalimantan adalarındaki orman yangınlarıyla bağlantısı olduğu öne sürüldü.

Malezya'nın güney kesimleri ile Endonezya'nın Sumatra ve Kalimantan adalarındaki orman yangınları temmuz sonundan bu yana sürüyor.