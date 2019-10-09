Malezya parlamentosu

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak hükümetinin getirdiği "Yalan Haber Yasası"nın feshedilmesi için dün parlamentoya sunulan tasarı oy çokluğuyla kabul edildi.

Yalan Haber Yasası'nın iptali için parlamentoda yapılan oylamada tasarı 51'e karşı 92 oyla onaylandı.

Hükümet söz konusu yasanın iptali için ilk girişimi geçen yıl eylülde yapmıştı. Yasa iptali teklifi meclisten geçmiş, fakat Senatonun onayını alamamıştı.



Bir yıllık aradan sonra dün yeniden sunulan ve bugün kabul edilen tasarı, Senato onayına sunulacak.

Federal Anayasa'nın 68. maddesi uyarınca Senato tasarıyı geri çeviremeyecek.

Eski Başbakan Necip Rezak döneminde yalan, sahte ve uydurma haberleri yazanlara ceza verilmesini öngören Yalan Haber Yasası Tasarısı, Nisan 2018'de 64'e karşı 123 oyla kabul edilmişti.



Yasayı ihlal edenler 6 yıl hapis ve 128 bin dolar para cezasıyla karşı karşıya kalacaktı.

Söz konusu kanunun 2018'de genel seçime bir ay kala çıkarılması, tepkilerin artmasına neden olmuştu.

Necip Rezak, yasanın sahte haberlerin engellenmesi için çıkarıldığını savunurken, sivil toplum kuruluşları ve muhalif partiler, yasanın tamamen iktidara yönelik eleştirilerin bastırılması için çıkarıldığını iddia etmişti.